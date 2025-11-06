Мозгов оценил шансы Демина стать звездой НБА

По мнению эксперта, баскетболист "Бруклина" отличается талантом и трудолюбием

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Российский баскетболист "Бруклина" Егор Демин имеет все задатки, чтобы стать звездой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Такое мнение ТАСС на форуме "Россия - спортивная держава" высказал чемпион НБА 2016 года Тимофей Мозгов.

"Человек под восьмым номером драфта, за какие-то заслуги он это получил, - сказал Мозгов. - Я знаю и с его отцом разговаривал, он очень трудолюбивый и упорный. Это, наверное, самое главное. Я думаю, что он справится, и все у него будет хорошо. Считаю, что он достаточно нормально начал. Посмотрим через полсезона, что будет. Я думаю, что он справится. Думаю, что мы увидим и второй, и третий контракт. И если он к Новому году раскроется, хотелось бы видеть его на Матче новичков [в рамках Матча звезд]".

"Советы? У него, наверное, все есть. Трудолюбие есть, талант есть. [Желаю] немножко везения и здоровья, чтобы не было травм. И все будет", - добавил собеседник агентства.

Демину 19 лет, ранее он выступал за команды разных возрастов испанского "Реала", а после сезона-2023/24 решил переехать в США, приняв приглашение команды Университета Бригама Янга. Россиянин провел в НБА 7 матчей, в среднем за игру он набирает 5,3 очка, делает 2,6 передачи, 3 подбора и 1 перехват.

