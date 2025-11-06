Бабаев хотел бы, чтобы легионеры в РПЛ были на голову сильнее россиян

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о намерении ужесточить лимит к 2028 году по схеме "10 легионеров в заявке, 5 на поле"

Редакция сайта ТАСС

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев © Артем Геодакян/ ТАСС

ТАСС, 6 ноября. Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев считает, что легионеры должны быть сильнее российских игроков. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Мы все хотим, чтобы те легионеры, которые приезжают в Россию, были как минимум на голову сильнее своих российских конкурентов, - сказал он. - Достаточно сложно только ограничительными мерами добиться результата. Где гарантия, что, не важно, каким будет лимит, эти футболисты будут соответствовать нашим ожиданиям по уровню и качеству?"

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о намерении ужесточить лимит к 2028 году по схеме "10 легионеров в заявке, 5 на поле". Сейчас клубы Мир - Российской премьер-лиги могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров. В сентябре в Российском футбольном союзе заявляли, что нынешний лимит позволил впервые увеличить игровое время молодых футболистов до 18%.