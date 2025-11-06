Свищев считает, что рекорд Овечкина может держаться десятилетиями

Российский форвард является рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © AP Photo/ John McDonnell

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Рекорд российского нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) будет держаться десятилетиями. Такое мнение ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

40-летний Овечкин в матче с "Сент-Луисом" (6:1) забросил 900-ю шайбу в регулярных чемпионатах.

"Овечкин продолжает бить рекорды, - сказал Свищев. - Убежден, его достижение будет держаться десятилетиями. Даже не представляю, кто может его побить в ближайшие годы. Он - настоящий флагман нашего спорта во всем мире. Человек в таком возрасте показывает полное доминирование - это серьезный показатель".

В сезоне-2024/25 Овечкин обошел канадского форварда Уэйна Гретцки (894) по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре с 5 по 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.