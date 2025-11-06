ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортЛетние олимпийские виды спорта

Габдуллин считает, что мир соскучился по российским спортсменам

Международные федерации все чаще стали допускать россиян до своих турниров
Редакция сайта ТАСС
07:07
© Adam Pretty/ Getty Images

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Мир соскучился по выступлению российских спортсменов на международных соревнованиях. Такое мнение на сессии "Болеем за наших. Как российский спорт возвращается на мировую арену" в рамках форума "Россия - спортивная держава" высказал генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин.

"За год мы провели достаточно большую, объемную работу, ее можно оценить по результатам. Когда Дмитрий Аркадьевич [Мазепин] возглавил федерацию, задача была наладить отношения между нашей федерацией и World Aquatics (Международная федерация плавания - прим. ТАСС), мы все бросили на налаживание мостов, - сказал Габдуллин. - Он возглавил переговорный процесс, и сегодня World Aquatics открылись нам, сказали, что нам можно участвовать, выступать на равных условиях. Сегодня мы видим результаты чемпионата мира в Сингапуре, наши спортсмены побеждают, радуются, дают интервью, говорят, что гордятся тем, что выступают за Россию".

"Мир соскучился по нашим атлетам, многие мировые топ-спортсмены в плавании, в синхронном плавании и прыжках в воду, говорили, что структура воды даже меняется, когда нас нет. Сегодня Дмитрий Аркадьевич сделал все, чтобы предоставить эту возможность, дальше дело за спортсменами. Отдельно нужно поблагодарить президента World Aquatics Хусейна Аль-Мусаллама за мудрость, открытость, мужество. Сегодня мало людей на международной арене, кто знает, что такое спорт, принципы спорта, что такое Олимпийская хартия, он один из носителей ценностей хартии", - добавил Габдуллин.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит с 5 по 7 ноября в Самаре. ТАСС - информационный партнер форума. 

Летние олимпийские виды спорта