Габдуллин считает, что мир соскучился по российским спортсменам

Международные федерации все чаще стали допускать россиян до своих турниров

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Мир соскучился по выступлению российских спортсменов на международных соревнованиях. Такое мнение на сессии "Болеем за наших. Как российский спорт возвращается на мировую арену" в рамках форума "Россия - спортивная держава" высказал генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин.

"За год мы провели достаточно большую, объемную работу, ее можно оценить по результатам. Когда Дмитрий Аркадьевич [Мазепин] возглавил федерацию, задача была наладить отношения между нашей федерацией и World Aquatics (Международная федерация плавания - прим. ТАСС), мы все бросили на налаживание мостов, - сказал Габдуллин. - Он возглавил переговорный процесс, и сегодня World Aquatics открылись нам, сказали, что нам можно участвовать, выступать на равных условиях. Сегодня мы видим результаты чемпионата мира в Сингапуре, наши спортсмены побеждают, радуются, дают интервью, говорят, что гордятся тем, что выступают за Россию".

"Мир соскучился по нашим атлетам, многие мировые топ-спортсмены в плавании, в синхронном плавании и прыжках в воду, говорили, что структура воды даже меняется, когда нас нет. Сегодня Дмитрий Аркадьевич сделал все, чтобы предоставить эту возможность, дальше дело за спортсменами. Отдельно нужно поблагодарить президента World Aquatics Хусейна Аль-Мусаллама за мудрость, открытость, мужество. Сегодня мало людей на международной арене, кто знает, что такое спорт, принципы спорта, что такое Олимпийская хартия, он один из носителей ценностей хартии", - добавил Габдуллин.

