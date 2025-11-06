Мурад Мусаев стал лучшим тренером октября в РПЛ

Под его руководством "Краснодар" одержал три победы в трех октябрьских матчах РПЛ

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Мурад Мусаев, возглавляющий футбольный клуб "Краснодар", стал лучшим тренером октября в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Также на звание лучшего тренера октября в РПЛ претендовали Михаил Галактионов из московского "Локомотива", Фабио Челестини (столичный ЦСКА), Сергей Семак (петербургский "Зенит"), Андрей Талалаев (калининградская "Балтика") и Игорь Осинькин ("Сочи").

"Краснодар" одержал три победы в трех октябрьских матчах РПЛ. Команда набрала 32 очка после 14 туров и лидирует в турнирной таблице чемпионата страны.

Мусаеву 41 год, с 2005 по 2021 год он работал в системе "Краснодара", с июня 2020 года по апрель 2021-го был главным тренером команды. С 2021 по 2024 год Мусаев возглавлял азербайджанский "Сабах". В марте 2024 года Мусаев вернулся в "Краснодар" и в сезоне-2024/25 привел команду к первой в истории победе в чемпионате России.