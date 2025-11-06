Чернышенко заявил, что соревнования по фиджитал-спорту уже проводят 120 стран

Эти страны постоянно проводят турниры

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко © Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Соревнования по фиджитал-спорту проходят в 120 странах с момента его создания. Об этом на форуме "Россия - спортивная держава" заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Новое движение, которое наш президент подарил миру, и которое развивается независимо от всех, уже объединило 120 стран, - сказал Чернышенко. - Мы никого не заставляли. Просто показали регламент соревнований. Их привлекательность доказана тем, что 120 стран постоянно проводят соревнования всего за год с момента создания этого нового движения".

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре и завершится 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.