На форуме "Россия - спортивная держава" прошел фиджитал-урок

В рамках урока дети поучаствовали в викторине и получили призы

Редакция сайта ТАСС

© Роман Шлуинский/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный провел на площадке форума "Россия - спортивная держава" всероссийский открытый фиджитал-урок. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Мероприятие прошло на площадке форума "Солидарность-Самара-Арене". Нагорный рассказал о дисциплинах фиджитал-игр, для детей была проведена викторина, лучшие из них получили призы.

"Дорогие друзья, очень необычный урок, уверен, все вы его запомните. Кто запомнит - обязательно расскажет друзьям. Не только на всю жизнь, но будете возвращаться к нему и думать - почему никто не додумался об этом раньше, - сказал перед началом урока вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. - Это не противопоставление, когда вам говорят: все, никакого компьютера, только физкультура. Нет, вам говорят - чтобы быть успешным, ты должен быть прокачан и в цифровых видах спорта, которые круто помогают состояться в физических видах спорта".

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре с 5 по 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.