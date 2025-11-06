European Aquatics прорабатывает вопрос участия россиян в ЧЕ на короткой воде

Турнир пройдет в Польше в декабре

Редакция сайта ТАСС

© Adam Pretty/ Getty Images

ТАСС, 6 ноября. Европейская федерация плавания (European Aquatics) прорабатывает вопрос участия российских и белорусских спортсменов в чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который пройдет в декабре. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) изменила правила участия спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах, позволив им участвовать в континентальных первенствах.

"European Aquatics и местный организационный комитет изучают новые правила плавания, и вскоре будет сделано соответствующее заявление. Команды из России и Белоруссии не прошли квалификацию на чемпионат Европы по водному поло, который пройдет в январе-феврале 2026 года", - говорится в сообщении.

Благодаря изменениям в политике участия спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе, до участия в международных турнирах были допущены национальные команды из этих стран по водному полу. World Aquatics стала первой организацией, допустившей российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в командном виде спорта.

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде пройдет в Польше с 2 по 7 декабря.