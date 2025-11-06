Российского теннисиста Мокрова дисквалифицировали на четыре года за допинг

Независимый трибунал счел, что аргументы Мокрова неубедительны и спортсмен не смог доказать свою правоту

© Cameron Howard/ Getty Images for Fred Perry

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российский теннисист Алексей Мокров дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

30 апреля стало известно о временном отстранении Мокрова на основе положительного результата допинг-теста, который был сдан во время турнира в Египте в ноябре 2024 года. В организме спортсмена был обнаружен нандролон.

"Мокров оспорил обоснованность неблагоприятного результата анализа на нандролон, заявив, что положительный результат допинг-теста на запрещенное вещество следует считать недостоверным, поскольку аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лаборатория, проводившая анализ, отклонилась от международных стандартов. Независимый трибунал постановил, что аргументы Мокрова неубедительны и спортсмен не смог доказать свою правоту", - говорится в сообщении.

Ранее Мокров обвинил сотрудников лаборатории Монреаля, которая имеет аккредитацию WADA, в махинациях при проведении анализа его допинг-пробы. Спортсмен отметил, что в рамках дела сторона спортсмена привлекла международных экспертов из Швейцарии и Израиля, которые провели независимый анализ документов и сделали вывод, что лаборатория при проведении анализа нарушила технический регламент WADA, что привело к ложноположительному результату. Также россиянин заявил о намерении оспорить решение в Спортивном арбитражном суде.

Концентрация метаболита нандролона в допинг-пробе Мокрова составила 1,7 нг/мл, тогда как допустимый порог, установленный WADA, - 2,5 нг/мл. В ITIA заявили, что у спортсмена не было разрешения для его использования. Временное отстранение от соревнований вступило в силу 27 января, дисквалификация завершится в 2029 году. На данный момент Мокров занимает 1535-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде.