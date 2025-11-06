Диалог по сотрудничеству в Азии будет работать с Россией в сфере спорта

С таким заявлением выступил генеральный секретарь организации Насер аль-Мутейри на пленарном заседании форума "Россия - спортивная держава"

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Объединение "Диалог по сотрудничеству в Азии" намерено активно и эффективно работать с Россией в спортивной сфере. Об этом на панельной дискуссии "Спорт во имя будущего: побеждаем вместе" в рамках форума "Россия - спортивная держава" заявил генеральный секретарь Диалога по сотрудничеству в Азии Насер аль-Мутейри.

"Нам важно использовать тот потенциал, который уже создан. Например, у Катара превосходная инфраструктура. Также мы можем эффективно сотрудничать с Россией, потому что знаем, что у страны обширный опыт, помимо прочего, в борьбе с допингом. Еще один важный аспект - объединение усилий. Именно таким образом мы можем играть важную роль на международной арене. Нам важно укреплять сотрудничество между государствами-членами за счет проведения совместных турниров и спортивных мероприятий, обмена лучшим опытом, наращивания потенциала именно в данной сфере", - сказал аль-Мутейри.

"Нам важно, чтобы путем объединения наших голосов наша позиция была бы слышна на международной арене, и я полагаю, что именно это заседание можно рассматривать как начало, точку отсчета для настоящего сотрудничества между государствами-членами. И мы благодарны России за эту инициативу", - добавил он.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре и завершится 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.