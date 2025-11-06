Путин по видеосвязи открыл спортобъекты в регионах

Президент осмотрел физкультурно-оздоровительный комплекс "Орбита" в Самаре

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в Самаре открыл по видеосвязи пять спортивных объектов в регионах России.

Путин прибыл в Самару для участия в форуме "Россия - спортивная держава". Президент осмотрел физкультурно-оздоровительный комплекс "Орбита", пообщался со спортсменами, после чего на площадке ФОКа приступил к открытию спортивных объектов в регионах страны.

"Вам нравится здесь?" - поинтересовался глава государства у детей-спортсменов, которые занимаются в ФОКе. После дружного "да!" Путин отметил: "Вот такие же примерно залы, такие же спортивные объекты были в этом году открыты в нескольких, во многих субъектах Российской Федерации".

"И мы сейчас посмотрим, как это выглядит, как началась там работа", - передал президент слово вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, чтобы тот представил открывшиеся спортобъекты.

Об объектах

Среди открываемых объектов спортивный комплекс с бассейном, гостиницей и медиковосстановительным центром в составе ФГБУ "Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России "Крымский" (Республика Крым).

Введенный в эксплуатацию комплекс позволяет проводить тренировочные и спортивно-массовые мероприятия по всем водным и большинству игровых видов спорта, в том числе для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Комплекс предназначен для проведения учебно-тренировочных мероприятий сборных команд России, а также всероссийских и международных соревнований. Строительство осуществлялось с 2019 по 2025 гг.

Спорткомплекс состоит из спортивного блока, пищеблока, открытого универсального бассейна, гостиницы, медико-восстановительного центра и паркинга.

В спортивном блоке находятся гидротермальный комплекс, бассейн, русская баня, финская сауна, хамам, зал подготовительных занятий по прыжкам в воду, универсальный зал, зал бокса, зал хореографии, тренажерные залы, прачечная.

Открытый универсальный бассейн предназначен для таких видов спорта, как плавание, прыжки в воду, водное поло, синхронное плавание.

Медико-восстановительный центр предназначен для обеспечения условия своевременного прохождения обследований, лечения и реабилитации, а также профилактики болезней и восстановления после интенсивных физических нагрузок спортсменов сборных команд России и иных категорий населения, в том числе для участников СВО.

Волейбольный центр в Улан-Удэ

Предназначен для занятий спортсменов и массового использования населением.

На объекте могут проводиться муниципальные, республиканские, межрегиональные, всероссийские и международные соревнования по классическому волейболу, пляжному волейболу, волейболу (спорт глухих), волейболу сидя (спорт лиц с поражением ОДА) и софтболу. Также возможна организация соревнований по настольному теннису, спортивной борьбе, интерактивному баскетболу, перетягиванию каната и дартс.

В настоящее время в Центре проводятся занятия по всем вышеуказанным видам спорта.

Строительство объекта велось в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" с применением механизмов государственно-частного партнерства.

Центр состоит из двух волейбольных полей и двух полей для пляжного волейбола.

"Дворец единоборств" в Ижевске

Дворец предназначен для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий, соревнований различного уровня по спортивной борьбе, боксу, ушу, муайтай, дзюдо, тхэквондо, самбо, каратэ, художественной и эстетической гимнастике, фитнес-аэробике, игровым видам спорта (футзал, баскетбол, гандбол, волейбол).

В настоящее время проводятся занятия по самбо, каратэ, тхэквондо, муайтай и художественной гимнастике.

Строительство объекта велось в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" с применением механизмов государственно-частного партнерства.

Дворец включает в себя спортивно-зрелищный зал, семь тренировочных залов и гостиницу на восемь номеров.

Центр развития футбола в Казани

Предназначен для проведения учебно-тренировочного процесса по футболу, физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических процедур с целью восстановления спортсменов после соревнований и тренировок.

В центре смогут заниматься талантливые спортсмены со всей республики, а также планируется его использование для проведения соревнований, входящих в систему Юношеской футбольной лиги.

Центр построен за счет средств, предусмотренных госпрограммой Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" и средств субъекта Российской Федерации. Планируемое завершение строительства третьей очереди - 2026 год.

Создание центра осуществляется в III очереди строительства. Первая очередь: крытый футбольный манеж. Вторая очередь: двухэтажное общежитие для спортсменов, футбольное поле с натуральным покрытием. Третья очередь: трехэтажное здание с конференц-залом, спортивным блоком, блоком восстановления, комплексом мужских и женских раздевалок, тренажерным залом, блоком питания, зоной обслуживания; 2-3 этаж: медицинский блок, зона теоретической подготовки, номерной фонд, административный блок.

В Центре развития футбола Республики Татарстан смогут заниматься спортсмены со всей республики.

Академия настольного тенниса в Оренбурге

Академия предназначена для постоянного проживания, занятий уроками и тренировками талантливых детей-теннисистов из разных регионов России в возрасте от 7 лет, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.

Академия включает: спортивный интернат для одаренных детей на 60 мест с игровым залом, открытую многофункциональную спортивную площадку, гостиницу на 40 мест для приезжающих на соревнования спортсменов и лиц, ответственных за проведение соревнований, а также медицинский пункт и столовую.

В комплексе Центра функционируют: большой игровой зал с трибунами на 900 зрителей, позволяющий проводить соревнования всероссийского и международного уровня, малый игровой зал, восстановительный центр с бассейном, тренажерный и конференц-залы.

В Центре тренируются спортсмены самого титулованного в России клуба настольного тенниса "Факел-Газпром". На базе Центра функционирует спортивная школа (ранее - спортшкола "Факел-Газпром"), в которой занимаются около 500 детей в возрасте от семи лет.