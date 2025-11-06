В Сербии отметили снижение интереса к традиционным видам спорта у молодежи

Министр спорта Сербии Зоран Гайич считает, что из-за стремительного развития современных технологий ближайшие годы будут определяющими для развития спорта

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Текущие исследования показывают снижение интереса молодежи к традиционным видам спорта, в которых не задействованы современные технологии и искусственный интеллект. Об этом заявил министр спорта Сербии Зоран Гайич на панельной дискуссии "Спорт во имя будущего: побеждаем вместе" в рамках форума "Россия - спортивная держава".

"Касательно разработки стратегии развития спорта, следующие десять лет будут весьма бурным периодом в Сербии, прежде всего из-за стремительного развития современных технологий и все более широкого применения искусственного интеллекта. С одной стороны, это преимущество, которое новые технологии приносят спорту. С другой стороны, спорт будет испытывать бремя снижения интереса молодежи к так называемым традиционным видам спорта, где изменяются привычки и потребности молодежи, особенно в сфере физической активности и физических упражнений. В ходе разработки нового стратегического документа мы обратились к исследованиям и опыту разных стран мира, чтобы определить характеристики поколения Z и поколения альфа", - сказал Гайич.

Министр спорта Сербии подчеркнул, что цифровизация является образом жизни этих поколений, и тренерам придется искать новые способы мотивации к победам в спорте высших достижений. Гайич отметил, что эта проблема должна объединять все страны.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре и завершится 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.