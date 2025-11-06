Проект "Выбор сильных" представили гостям спортивного форума в Самаре

Лидером проекта является трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин

Редакция сайта ТАСС

Александр Карелин © Сергей Булкин/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Проект "Выбор сильных", объединивший под своей эгидой Федерацию спортивной борьбы России, Федерацию дзюдо России (ФДР) и Всероссийскую федерацию самбо, представили гостям форума "Россия - спортивная держава", сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Лидером "Выбора сильных" является сенатор Российской Федерации, Герой России, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, идеологом проекта является Аркадий Ротенберг. Цель проекта - сделать массовый спорт более доступным и популяризировать его как основу воспитания здорового и социально активного человека, усилить роль физкультуры и спорта в развитии детей и молодежи, улучшить спортивную материально-техническую базу в городах и селах, популяризировать единоборства и расширить их присутствие в системе образования, увеличить число тренеров.

Проект "Выбор сильных", объединивший дзюдо, спортивную борьбу и самбо, на форуме представили Карелин, президент ФДР Сергей Соловейчик, исполнительный директор ассоциации "Студенческая лига самбо" Елена Ломакина, вице-президент ФДР Борис Ротенберг, глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Почетными гостями мероприятия стали бронзовый призер Игр-2012 Иван Нифонтов, президент НОК Мадагаскара и вице-президент федерации дзюдо страны Ситени Тьерри Рандрианасолониайко, олимпийский чемпион Мурат Карданов, актер Гоша Куценко, министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко, начальник ЦСКА Артем Громов. Главной темой обсуждения стали воспитательная миссия единоборств, потенциал проекта "Выбор сильных", роль личности в спорте и значимость примера.

"Первый девиз нашего проекта - "Воспитание борьбой". Мы уверены, что через занятия единоборствами формируется не только физическая сила, но и характер, ответственность, патриотизм, - отметил Соловейчик в своем выступлении. - Второй лозунг - "Медали Отечеству". В нынешней обстановке каждое достижение имеет особое значение и должно служить нашей стране. И третий - "Сила в единстве". Или, как говорит Александр Александрович Карелин, "Объединяясь - побеждать". Именно ради этого мы объединяем усилия федераций, государства, партии и бизнеса. Спортсмены - самая активная часть общества, способная в будущем занять достойное место в жизни страны. Наша цель - воспитать сильных духом людей через то, что мы умеем лучше всего: через дзюдо, самбо и борьбу".

"Борьба - основа всей жизни"

Борис Ротенберг отметил, что проект "Выбор сильных" стал воплощением мечты знаменитого тренера Анатолия Рахлина: "В 1965 году Анатолий Рахлин организовал первую группу по самбо, в нее вошли Николай Кононов, Валентин Степанов, Владимир Путин и Аркадий Ротенберг - впоследствии инициатор программы "Выбор сильных", в рамках которой мы сегодня собрались. Рахлин был не просто тренером, а настоящим наставником. Он воспитывал людей, которые сегодня ведут не только свои секции, но и вносят вклад в развитие страны".

Ротенберг рассказал, что в 1972 году была создана федерация дзюдо. "Рахлин постоянно прививал нам философию дзюдо: "Сначала поддайся, потом победи". Он учил воспитывать характер: упал, значит, надо встать. Именно в таком ключе он нас и воспитывал. В 17 лет я выполнил звание мастера спорта, тогда Рахлин поручил мне тренировать группу ребят из ПТУ - юношей из непростых семей. Мне было 17, им - 15-16 лет. Поначалу они приходили скорее посостязаться со мной, показать, кто сильнее. Но постепенно я смог их успокоить, и они начали серьезно тренироваться. Многие из них продолжили заниматься спортом", - отметил Ротенберг.

Гоша Куценко до актерской карьеры прошел школу спортивной борьбы. По его словам, навыки, полученные в секции, помогли пробиться в лидеры как во время обучения, так и на актерских подмостках. В спортзал его в середине 70 х прошлого века привели родители.

"Отец считал, что борьба - основа всей жизни, что вся жизнь - борьба. Он был чудесным, очень скромным человеком. Мама тоже внесла свою лепту: из папиной майки пошила мне трико, тогда проблемы с этим были, - рассказал Куценко. - У меня был первый юношеский разряд по вольной борьбе, я умею проходить в ноги. Конечно, борьба - королева спорта. Во многих дисциплинах запрещают бороться, но именно она лежит в основе любого спорта. Борьба уходит корнями в античные времена: люди воевали на мечах, потом складывали доспехи, ставили их в стойку и начинали бороться. Борьба - это вид спорта миротворцев. Вряд ли я смогу сыграть роль борца, но вот сыграть тренера - с удовольствием".

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре и завершится 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.