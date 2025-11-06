В Белоруссии указали на алчность и корысть при введении санкций в спорте

По мнению министра спорта и туризма Белоруссии Сергея Ковальчука, сейчас санкции являются способом убрать конкурентов

Министр спорта Белоруссии Сергей Ковальчук © Михаил Метцель/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Спортивные функционеры, принимающие решения о допуске спортсменов на международные соревнования, алчны и корыстны. Об этом на панельной дискуссии "Спорт во имя будущего: побеждаем вместе" в рамках форума "Россия - спортивная держава" заявил министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Через год организация смягчила санкции, предоставив атлетам возможность выступать в нейтральном статусе в индивидуальных видах спорта.

"Мы видим корысть и алчность функционеров от спорта, которые принимают решения в угоду странам или группам стран, они отстаивают интересы спортсменов в соответствии с занимаемыми должностями, выбранными должностями, они должны отстаивать интересы спортсменов вне зависимости от вероисповедания спортсменов всех стран, - отметил Ковальчук. - Сегодня санкции - это прямой способ убрать конкурентов. Несколько лет белорусский и российский спорт находится под гнетом жесткого политического давления и необоснованных санкций, но мы не только не сломились, а наоборот, стали заметно сильнее, энергичнее, уверенно движемся вперед твердым шагом, даже самые рьяные недоброжелатели сегодня это признают и понимают - наши страны и спортсмены еще больше сплотились. Мы вместе плечом к плечу, как настоящие товарищи, братья, преодолевали этот непростой отрезок пути. Без Белоруссии и России мировой спорт не может быть полноценным, этот факт становится все более очевидным для всех".

"Появились новые участники вооруженных конфликтов в мире, появились новые страны, которые участвуют в вооруженном конфликте. МОК, международные федерации должны принимать адекватные меры в отношении спортсменов этих стран, но что мы видим в действительности? Смотрим - Израиль. Кому сегодня Израиль интересен в зимних видах спорта? Да никому", - добавил министр спорта и туризма Белоруссии.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре и завершится 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.