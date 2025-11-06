Путину в спорткомплексе "Орбита" в Самаре юные фигуристы показали номер

Президент поаплодировал фигуристам за их номер

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во время посещения спортивного комплекса "Орбита" в Самаре пообщался с юными фигуристами, спортсмены исполнили для него номер.

Глава государства в четверг прилетел в Самару и посетил спортивный комплекс "Орбита". Президент осмотрел ледовую площадку и пообщался с тренирующимися на ней юными фигуристами.

"Давно занимаешься?" - спросил Путин одну из воспитанниц. Девочка ответила, что занимается 10 лет. "С рождения, что ли?" - пошутил в ответ глава государства, а также поинтересовался, не холодно ли ребятам.

Кроме того, спортсмены исполнили в присутствии президента различные элементы на льду, президент поаплодировал фигуристам за их номер.

Путин также осмотрел площадку для занятий баскетболом. Президент отметил, что в комплексе подрастают будущие чемпионы.

"Нравится все, устраивает?" - обратился Путин к юным спортсменам. "Да!" - хором ответили баскетболисты. Президент пожелал им удачи и успехов, затем сделал с ними общее фото.

О спорткомплексе

Общая площадь спортивного комплекса "Орбита" - 10 тыс. 786,5 кв. м. Комплекс включает в себя ледовую арену, универсальный спортивный зал, взрослый и детский бассейны, залы бокса, единоборств и тренажерный, а также четыре зала групповых занятий. Ежедневно спортивный комплекс посещают более 2,5 тыс. человек.

В комплексе проводятся занятия по айкидо, аквааэробике, спортивной акробатике, баскетболу, боксу, джиу-джитсу, йоге, капоэйре, кикбоксингу, мини-футболу, художественной гимнастике, плаванию, фигурному катанию и другим видам спорта. Организованы персональные и групповые занятия в тренажерном зале, группы здоровья для пожилых людей.

Для тренировок по баскетболу установлены автоматизированные баскетбольные фермы с подъемным механизмом. Также установлена автоматизированная система деления зала, что позволяет разделить помещение на две спортивные площадки.