Путин рассказал, каким бы занялся спортом, если бы вернулся в детство

Президент признался, что все равно выбрал бы дзюдо, самбо и борьбу

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что все равно выбрал бы дзюдо, самбо и борьбу, если бы вернулся в детство.

Путин в ходе поездки в Самару прибыл в физкультурно-оздоровительный комплекс "Орбита". Во время осмотра ледовой площадки президент побеседовал с юными фигуристами. Одна из участниц встречи спросила главу государства, каким спортом он хотел бы попробовать заниматься, если бы смог вернуться в детство.

"Тем, чем занимался, тем бы и хотел бы - самбо, борьбой, дзюдо. Мне это очень нравилось всегда, я делал это с удовольствием и получал удовлетворение", - ответил Путин.

Президент посоветовал юным спортсменам тоже стараться заниматься тем, что приносит удовлетворение.

"Тогда будут результаты", - добавил Путин.