Путин: Татарстан демонстрирует хорошие показатели в развитии спорта

Президент отметил, что развиваются игровые виды спорта, и хоккей, и футбол

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил, что Татарстан показывает хорошие результаты в развитии спорта, в том числе хоккея и футбола.

"Татарстан не только демонстрирует хорошие показатели в развитии экономики, социальной сферы в целом, но и по развитию спорта", - сказал глава государства в ходе церемонии открытия по видеосвязи Центра развития футбола в Казани. "У вас замечательно развиваются игровые виды спорта, и хоккей, и футбол", - добавил президент, пожелав спортсменам удачи.

5 ноября Путин прибыл в Самару для участия в форуме "Россия - спортивная держава". В рамках визита президент осмотрел физкультурно-оздоровительный комплекс "Орбита", на площадке которого по видеосвязи состоялось открытие пяти спортивных объектов в регионах России.

Расположенный в Казани центр развития футбола стал одним из открытых в ходе церемонии объектов. Он предназначен для проведения учебно-тренировочного процесса по футболу, физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических процедур с целью восстановления спортсменов после соревнований и тренировок.

В центре смогут заниматься талантливые спортсмены со всей республики, а также планируется его использование для проведения соревнований, входящих в систему Юношеской футбольной лиги.