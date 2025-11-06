Центр развития футбола в Казани планируют открыть в 2026 году

КАЗАНЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Третий этап строительства Центра развития футбола в Казани будет завершен в 2026 году. Об этом сообщил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в ходе церемонии открытия спортивных объектов с участием президента РФ Владимира Путина.

"В июне текущего года по первому этапу мы открыли современный крытый футбольный манеж, где сейчас находимся. Сегодня завершаем второй этап масштабного проекта: презентуем два новых футбольных поля с искусственным покрытием 105 на 70 метров каждый, а также комфортабельный жилой блок для воспитанников и тренеров. Теперь в Татарстане есть полноценная база для круглогодичных тренировок и учебно-тренировочных сборов - для наших юных спортсменов и признанных мастеров. Третий этап строительства центра, этого универсального спортивного комплекса, планируем завершить в 2026 году", - сказал Песошин.

Центр предназначен для проведения учебно-тренировочного процесса по футболу, физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических процедур с целью восстановления спортсменов после соревнований и тренировок. В нем смогут заниматься талантливые спортсмены со всей республики, а также планируется его использование для проведения соревнований, входящих в систему Юношеской футбольной лиги. Центр построен за счет средств, предусмотренных госпрограммой Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" и средств субъекта Российской Федерации.

Создание центра осуществляется в третьей очереди строительства. Первая очередь - крытый футбольный манеж, вторая очередь - двухэтажное общежитие для спортсменов, футбольное поле с натуральным покрытием, третья - трехэтажное здание с конференц-залом, спортивным блоком, блоком восстановления, комплексом мужских и женских раздевалок, тренажерным залом, блоком питания, зоной обслуживания, медицинским блоком, зоной теоретической подготовки, номерным фондом, административным блоком.