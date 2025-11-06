Чернышенко наградил участников Кубка Победы по фиджитал-спорту

Участниками соревнований, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стали бойцы специальной военной операции, которые в настоящее время проходят реабилитацию

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный наградили победителей турнира "Кубок Победы. Волга" по фиджитал-спорту. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера.

Участниками соревнований по фиджитал-спорту, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стали бойцы специальной военной операции (СВО), которые в настоящее время проходят реабилитацию.

"Бойцы, которые пострадали, получили ранения, защищая интересы нашей Родины на СВО, с помощью этого нового формата получают невиданные ранее преимущества для скорости восстановления, для получения новых эмоций, смысла в жизни, - сказал Чернышенко. - Я очень рад, что те отклики, которые мы получаем от наших бойцов, действительно подтверждают, что это так. Есть еще подтверждения от наших уважаемых врачей и реабилитологов, которые отмечают ускоренное восстановление, чтобы наши бойцы могли жить полноценной жизнью, несмотря на те потери, которые они понесли. Именно такую установку дает наш президент Владимир Владимирович Путин. И мы будем продолжать вас поддерживать и действовать в этом направлении".

Федорищев отметил, что турнир стал одним из ключевых спортивных событий форума "Россия - спортивная держава". "Его участники - наши герои, защитники Отечества, которыми мы гордимся. Низкий поклон им за стойкость и силу духа. Самарская область всегда была сердцем Поволжья и тем регионом, который обеспечивает защиту государства, развитие промышленности и новых технологий. Благодарен организаторам соревнований, что нам вместе удалось показать, на каком высоком уровне должны проходить такие турниры", - сказал губернатор.

Кроме того, Чернышенко и Федорищев осмотрели площадку создания будущего кампуса мирового уровня. По поручению Владимира Путина в России должно быть не менее 25 таких кампусов, а к 2036 году - не менее 40. Они создаются в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре и завершится 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.