Дегтярев: РФ работает над возвращением страны на международные соревнования

Министр спорта отметил, что флаги и гимн также необходимо вернуть

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев © Софья Сандурская/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Власти России работают над тем, чтобы страна вернулась на международные соревнования в полном составе, с флагом и гимном. Об этом заявил журналистам в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

"Россия должна вернуться на международную арену в полном составе, с флагом, гимном, как положено. Мы над этим работаем", - сказал Дегтярев.