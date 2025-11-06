Дегтярев: РФ работает над возвращением страны на международные соревнования
Редакция сайта ТАСС
15:12
обновлено 15:25
САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Власти России работают над тем, чтобы страна вернулась на международные соревнования в полном составе, с флагом и гимном. Об этом заявил журналистам в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
"Россия должна вернуться на международную арену в полном составе, с флагом, гимном, как положено. Мы над этим работаем", - сказал Дегтярев.