Путин призвал повысить авторитет учителей физкультуры и сократить им отчетность

Президент РФ также указал на важность обеспечения современных условий труда

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Авторитет преподавателей физической культуры необходимо поддерживать, для них в том числе нужно сократить необходимость в формальной отчетности. На это указал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

"Важнейшая роль [в обеспечении охраны здоровья детей], безусловно, отводится школе, учителям физкультуры. Важно поддержать их авторитет и создавать максимум возможностей для именно содержательной, результативной работы. От сокращения формальной отчетности до обеспечения современных условий труда", - сказал он.