Путин предложил учредить номинацию для меценатов в Национальной спортпремии

Необходимо всемерно поощрять такие инициативы, отметил президент

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил учредить специальную номинацию в Национальной спортивной премии для благотворителей в сфере спорта. С такой инициативой он выступил на заседании Совета по физической культуре и спорту.

Читайте также

Детский спорт и справедливый доступ к турнирам. Заявления Путина на форуме в Самаре

"Будем всемерно поощрять такие инициативы. Полагаю, специальную номинацию для меценатов спорта, благотворителей нужно учредить и в рамках Национальной спортивной премии", - сказал глава государства.

Путин заметил, что доступность занятий спортом и физической культурой является базовой темой. "Приоритеты здесь - это адресная поддержка детей, особенно с ограничениями по здоровью, находящихся в трудной жизненной ситуации, помощь многодетным семьям. Словом, максимальная доступность для всех детей - и занятий спортом, и участие в соревнованиях", - сказал он. При этом российский лидер заметил, что радует тот факт, что в организации детских спортивных праздников, состязаний активно участвуют представители отечественного бизнеса.