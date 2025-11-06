Представители 58 стран участвуют в форуме "Россия - спортивная держава"

Дискуссионная площадка вызвала большой интерес у спортивных федераций со всего мира

Министр спорта России Михаил Дегтярев © Егор Алеев/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. В ХIII Международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава" в Самаре принимают участие более 5 тыс. человек из 58 стран и территорий. Об этом сообщила пресс-служба Фонда Росконгресс.

"Дискуссионная площадка вызвала большой интерес у спортивных федераций со всего мира, глав министерств спорта, представителей ведомств, спортивных организаций и клубов, действующих и легендарных спортсменов. В рамках форума прошли десятки деловых мероприятий, посвященных международному сотрудничеству, развитию детско-юношеского спорта и внедрению инновационных технологий. Участники обсудили стратегии укрепления спортивных связей между странами и пути повышения доступности массового спорта", - отметил советник президента Российской Федерации Владимира Путина, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре и завершится 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.