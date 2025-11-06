Дегтярев рассказал о предложении по дополнительным полномочиям Минспорта

Ранее было предложено наделить Минспорт дополнительными полномочиями по введению единого реестра организаций, предоставляющих услуги в сфере физической культуры

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев © Владимир Смирнов/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Министерство спорта РФ поддерживает предложение о наделении организации дополнительными полномочиями по введению единого реестра организаций, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта. Об этом на заседании Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту, которое проходит в рамках форума "Россия - спортивная держава" в Самаре, заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Ранее с предложением о наделении Минспорта дополнительными полномочиями выступил председатель комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт" Дмитрий Миляев.

"Мы полностью поддерживаем предложение комиссии Госсовета и рабочей группы о наделении Минспорта дополнительными полномочиями по введению единого реестра, который уже дальше позволит принимать следующие меры - от лицензирования до каких-то ограничительных мер и наведения здесь порядка непосредственно в системе спортивной подготовки, спортивного резерва России в регионах и в целом по стране", - сказал Дегтярев.

"Утверждена концепция развития детско-юношеского спорта до 2030 года. Первый этап мы уже реализовали, он выполнен совместно с федеральными органами исполнительной власти и регионами. Поправили законодательство, приняли более 350 разных нормативно-правовых актов, проведена так называемая гармонизация. Также созданы цифровые инструменты, запущена система "Спорт" - государственная информационная система, она реализует сервисы для записи в спортивные школы, на массовые мероприятия, постоянно дорабатывается, ее функционал растет. В этом году мы приступили ко второму этапу, который направлен уже на повышение доступности спорта для каждого ребенка. Минспортом подготовлен проект распоряжения правительства о внесении изменений в концепцию и план мероприятий по ее реализации с учетом ежегодного мониторинга результатов и достижения целевых показателей. Мы до конца года планируем его утвердить", - подчеркнул министр.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре и завершится 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.