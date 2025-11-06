Кравцов пригласил Путина на первый съезд учителей физкультуры

Он состоится в первом квартале 2026 года

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов предложил провести совместно с Минспортом РФ первый всероссийский съезд учителей физкультуры, куда пригласил президента РФ Владимира Путина.

"Мы предлагаем в первом квартале следующего года совместно с Минспортом провести первый всероссийский съезд учителей физкультуры. И приглашаем Вас, Владимир Владимирович, принять в нем участие", - сказал он на совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.