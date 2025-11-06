Фрадков предложил поощрять первых тренеров спортсменов высоких достижений

По словам главы Главы ВФЛА, первый тренер не получает награждения за результаты, которых достигает его воспитанник

Редакция сайта ТАСС

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков © Сергей Булкин/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков предложил нормативно зафиксировать роль и статус первого тренера и создать систему материального поощрения этих специалистов при достижении спортсменами высоких результатов. Об этом он заявил на заседании Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту, которое проходит в рамках форума "Россия - спортивная держава" в Самаре.

"Когда у молодого спортсмена идет спортивное развитие, у него появляются новые горизонты, чаще всего тренер меняется. Первый тренер не получает награждения за результаты, которых достигает его воспитанник. Иногда пропадает мотивация, тренер не заинтересован в развитии своего подопечного. Тем самым мы не стимулируем развитие талантливых спортсменов. Поэтому предлагаем нормативно зафиксировать роль и статус первого тренера и систему материального поощрения такого рода специалистов при достижении их воспитанниками высоких результатов", - сказал Фрадков.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре и завершится 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.