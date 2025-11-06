Фрадков предложил поощрять первых тренеров спортсменов высоких достижений
САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков предложил нормативно зафиксировать роль и статус первого тренера и создать систему материального поощрения этих специалистов при достижении спортсменами высоких результатов. Об этом он заявил на заседании Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту, которое проходит в рамках форума "Россия - спортивная держава" в Самаре.
"Когда у молодого спортсмена идет спортивное развитие, у него появляются новые горизонты, чаще всего тренер меняется. Первый тренер не получает награждения за результаты, которых достигает его воспитанник. Иногда пропадает мотивация, тренер не заинтересован в развитии своего подопечного. Тем самым мы не стимулируем развитие талантливых спортсменов. Поэтому предлагаем нормативно зафиксировать роль и статус первого тренера и систему материального поощрения такого рода специалистов при достижении их воспитанниками высоких результатов", - сказал Фрадков.
Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре и завершится 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.