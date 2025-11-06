Минспорт поддержал предложение по поощрению первых тренеров спортсменов

Ранее глава ВФЛА Петр Фрадков предложил нормативно зафиксировать роль и статус первого тренера и создать систему материального поощрения этих специалистов при достижении спортсменами высоких результатов

Редакция сайта ТАСС

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев © Михаил Синицын/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Министерство спорта РФ поддерживает предложение о поощрении первых тренеров спортсменов, добившихся высоких результатов, помочь в этом может цифровизация. Об этом на заседании Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту, которое проходит в рамках форума "Россия - спортивная держава" в Самаре, заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Ранее глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков предложил нормативно зафиксировать роль и статус первого тренера и создать систему материального поощрения этих специалистов при достижении спортсменами высоких результатов.

"По первому тренеру видим решение в тотальной цифровизации. На базе системы "Мой спорт" планируем цифровизацию тренерских кадров. И первый тренер навсегда будет оставаться в базе, получит возможность премий, поощрений, нематериальных наград", - сказал Дегтярев.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что в жизни могут возникнуть различные ситуации, и при переходе атлета на другой уровень подготовки часто необходима другая квалификация тренеров.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре и завершится 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.