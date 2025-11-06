Матыцин предложил внести уточнения в регламент названий спорторганизаций

Для этого требуется внести изменения в законодательство

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин © Сергей Булкин/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин предлагает внести уточнения в регламент названий спортивных организаций. Об этом он рассказал на заседании Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту, которое проходит в рамках форума "Россия - спортивная держава" в Самаре.

"Требует уточнения содержание места спортивно-оздоровительного этапа в общей структуре спортивной подготовки. Мы знаем, что сейчас этот этап реализуется, - сказал Матыцин. - Там закладываются основы физического воспитания, формируется школа движения. Он определен одним из основных этапов спортивной подготовки, но не регулируется федеральными стандартами. Поэтому считаем важным исключить эту правовую коллизию с целью наиболее эффективной реализации спортивной подготовки".

"Сегодня, к сожалению, широко распространена практика, когда организации, используя в своих наименованиях слова с указанием на вид спорта, не связанные с общероссийскими спортивными федерациями, дублируют их деятельность, выдавая неофициальные соревнования за официальные, что создает риски для работы федерации и публичного порядка в спорте. Один пример только приведу - в Алтайском крае зарегистрирован Союз "Федерация борьбы самбо и дзюдо". Считаем важным, чтобы наименования "федерация", "ассоциация" или "союз" использовались только аккредитованными федерациями. Нами подготовлены соответствующие изменения в законодательство. Существует там какой-то клуб или АНО, называется федерация или клуб, федерации дзюдо, самбо, условно, но никакого отношения к всероссийской федерации не имеет, в реестре его нет. Они оказывают услуги некачественные, неквалифицированные тренеры там работают. Чтобы исключить коллизию, предлагается внести изменения в законодательство, которые позволили бы использовать это наименование только аккредитованными федерациями", - добавил Матыцин.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре и завершится 7 ноября.