Мазепин назвал целью на год вернуть возможность пловцам выступать с флагом

Международная федерация плавания допускает российских спортсменов до участия в своих соревнованиях в нейтральном статусе

Глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин © Валентин Егоршин/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Целью Федерации водных видов спорта России на 2026 год является возвращение российским спортсменам возможности выступать на международных соревнованиях с национальными символами. Об этом на заседании Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту, которое проходит в рамках форума "Россия - спортивная держава" в Самаре, заявил глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин.

Международная федерация плавания (World Aquatics) допускает российских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 4 ноября World Aquatics допустила российских ватерполистов к участию в международных турнирах с 1 января 2026 года.

"В День народного единства World Aquatics сделала нам подарок и восстановила единство нашей федерации, приняв решение о допуске ватерполистов до всех соревнований уровня чемпионатов мира. Это первый российский командный вид спорта, допущенный до высших командных соревнований. Цель на 2026 год - вернуть флаг и гимн. Надеюсь, это поможет убедить другие федерации", - сказал Мазепин.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре и завершится 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.