CAS зарегистрировал апелляцию России на недопуск FIS

Ранее Михаил Дегтярев сообщил о подаче апелляции

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

ТАСС, 6 ноября. Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию российской стороны на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допустить отечественных спортсменов до участия в турнирах под эгидой организации. Об этом сообщила пресс-служба CAS.

6 ноября министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил о подаче в CAS апелляции на решение совета FIS, который 21 октября продлил отстранение российских спортсменов.

"CAS подтверждает получение апелляции Федерации лыжных гонок России против Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Апелляция касается решения FIS не содействовать участию российских и белорусских спортсменов в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов в квалификационных соревнованиях для участия в Олимпийских играх 2026 года", - говорится в сообщении.

К апелляции Федерации лыжных гонок России присоединились Паралимпийский комитет России и 12 атлетов. Среди них лыжник Савелий Коростелев, фристайлистка Лана Прусакова, сноубордистка Мария Травиничева, Артем Галунин, выступающий в лыжном двоеборье, горнолыжница Екатерина Ткаченко и прыгун с трамплина Даниил Садреев, а также параспортсмены различных дисциплин: Алексей Бугаев, Варвара Ворончихина, Анастасия Багиян, Иван Голубков, Полина Новаковская и Михаил Слинкин.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой FIS с 2022 года. Олимпийские игры 2026 года запланированы на 6-22 февраля, Паралимпийские - на 6-15 марта. Соревнования пройдут в Италии.