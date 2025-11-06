Путин поручил восстановить статус спортсменам Донбасса и Новороссии

Признания их в качестве квалифицированных сотрудников в этой сфере на исторических территориях нужно сделать как можно быстрее, отметил президент

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею восстановить статус заслуженных работников физкультуры и спорта спортсменам из Донбасса и Новороссии и приказал сделать это как можно скорее.

Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов в ходе совета при президенте по физкультуре и спорту рассказал президенту, что в Донбассе у порядка 50 человек был статус заслуженных работников физкультуры и спорта Украины, а сейчас они это того статуса лишились. "Было бы справедливо дать им возможность приравнять этот статус [заслуженных работников Украины к статусу заслуженного работника РФ]", - обратился он к главе государства.

"Что касается восстановления уровня тех, кто работал раньше, и признания их в качестве квалифицированных сотрудников в этой сфере на наших исторических территориях, то, безусловно, это нужно сделать и как можно быстрее", - указал Путин.