Для закупки отечественной спортэкипировки могут использовать цифровой рубль

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Цифровой рубль может быть использован для закупки отечественной спортивной экипировки. Об этом на заседании Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту, которое проходит в рамках форума "Россия - спортивная держава" в Самаре, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"У нас сформированы команды по всем дисциплинам, которые будут на Играх будущего в Абу-Даби, - сказал Чернышенко. - Мы отправляем детей, участников движения фиджитал. Надеемся, вы сможете посетить Игры будущего. Министр [спорта РФ Михаил Дегтярев] упоминал работу Российского спортивного фонда, он делает первые шаги. С учетом важности задач мы все работаем, чтобы обеспечить прозрачность доведения средств до конечных получателей. Была проделана большая работа, на входе специально все проработали, и Федеральное казначейство готово взять на себя экспертное обеспечение, консультировать, как делать, чтобы была прозрачность. С ЦБ подготовили предложение использовать цифровой рубль и смарт-контракты, чтобы покупать экипировку российских производителей. Цифровой рубль накладывает любые ограничения, чтобы позволить направить его именно на то, что мы хотим приобрести".

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре и завершится 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.