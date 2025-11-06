"Торпедо" одержало пятую победу подряд в КХЛ

Нижегородская команда обыграла ЦСКА со счетом 2:1

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Торпедо" Сергей Гончарук © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА уступил нижегородскому "Торпедо" со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

Заброшенными шайбами в составе "Торпедо" отметились Сергей Гончарук (41-я минута) и Егор Виноградов (58). У проигравших отличился Никита Охотюк (33).

ЦСКА потерпел четвертое подряд поражение в КХЛ, в последний раз команда побеждала 26 октября в игре с хабаровским "Амуром" (2:1). "Торпедо" продлило свою победную серию в КХЛ до пяти матчей, нижегородцы не проигрывают с 24 октября, когда в серии буллитов уступили тольяттинской "Ладе" (2:3).

Армейский клуб располагается на 8-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 22 очка в 23 матчах. "Торпедо" набрало 34 очка в 26 играх и занимает 2-е место на Западе.

В следующем матче ЦСКА 8 ноября примет новосибирскую "Сибирь", "Торпедо" 10 ноября дома сыграет с ярославским "Локомотивом".