Андреева и Шнайдер уступили в третьем матче Итогового турнира WTA в парах

Россиянки проиграли все три матча группового этапа

Мирра Андреева и Диана Шнайдер © Katelyn Mulcahy/ Getty Images for WTA

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли чешке Катерине Синяковой и американке Тейлор Таунсенд в заключительном матче группового этапа Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде. Турнир проходит в Эр-Рияде.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Синяковой и Таунсенд. Андреева и Шнайдер проиграли все три матча группового этапа. В первой встрече россиянки уступили канадке Габриэле Дабровски и новозеландке Эрин Рутлиф, во второй - венгерке Тимее Бабош и бразильянке Луизе Стефани.

В 1/2 финала выйдут две лучшие пары каждой группы. Турнир завершится 8 ноября.