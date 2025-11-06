Комитет WADA оценил соответствие РУСАДА антидопинговому кодексу

Оценки и рекомендации будут переданы исполкому WADA, который проведет заседание в начале декабря

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Джапаридзе/ ТАСС

ОТТАВА, 6 ноября. /ТАСС/. Независимый комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по контролю за соблюдением соответствий провел оценку несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Заседание комитета прошло в Монреале с 28 по 29 октября. Также комитет оценил несоответствие Международной федерации фитнеса и бодибилдинга и Национальной антидопинговой организации Шри-Ланки. Отмечается, что оценки и рекомендации будут представлены исполнительному комитету WADA на его следующем заседании, которое пройдет в рамках Всемирной конференции по допингу в спорте в Пусане (Республика Корея) с 1 по 5 декабря.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) частично поддержал иск WADA к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных Laboratory Information Management System (LIMS) и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают. Российские спортсмены до 16 декабря 2022 года были лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Срок санкций уже истек, однако для восстановления РУСАДА еще не выполнило всех требований. В частности, WADA требует, чтобы Всемирный антидопинговый кодекс был интегрирован в российское законодательство.

В сентябре 2023 года WADA выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА, объявив, что национальное антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство. В октябре того же года глава РУСАДА Вероника Логинова сообщила ТАСС, что организация направила официальное уведомление в WADA о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу. WADA в тот же день сообщило о намерении отстоять свою правоту в CAS, а спустя месяц генеральный директор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли заявил, что организация подала в CAS апелляцию по делу о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

В августе этого года министр спорта РФ Михаил Дегтярев в комментарии телеканалу "Россия-24" заявил о достижении предварительной договоренности о проведении WADA инспекции РУСАДА в 2025 году. В WADA заявили, что готовы провести инспекцию РУСАДА, как только позволит ситуация с безопасностью. 5 ноября Логинова на форуме "Россия - спортивная держава" заявила, что WADA проведет инспекцию РУСАДА в ближайшее время.