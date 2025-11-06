Футболист Маркиньос считает, что Овечкин мог бы стать его тренером

6 ноября Овечкин первым достиг отметки в 900 шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги

Полузащитники "Спартака" Пабло Солари, Маркиньос и защитник Даниил Денисов © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российский хоккеист Александр Овечкин мог бы стать тренером для бразильского футболиста московского "Спартака" Маркиньоса. Такое мнение Маркиньос высказал журналистам.

6 ноября Овечкин забил победный гол "Сент-Луису" (6:1) и первым достиг отметки в 900 шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Я не играю в хоккей, но недавно я был на матче хоккейного "Спартака", и мне понравилось, там отличная атмосфера. Овечкина не знаю, но если он такой хороший игрок, то может быть моим тренером. Желаю ему самого лучшего", - сказал Маркиньос.

6 ноября "Спартак" на своем поле победил столичный "Локомотив" со счетом 3:1 в первом матче четвертьфинала "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России по футболу. Маркиньос отметился забитым мячом. "Очень важно побеждать в дерби, но еще ничего не сделано - впереди ответный матч. Рад, что получилось забить, буду продолжать в том же духе", - заявил бразилец.