Галактионов: "Локомотиву" не хватило агрессии в матче со "Спартаком"

Первая встреча четвертьфинала "пути РПЛ" Кубка России завершилась победой "Спартака" со счетом 3:1

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Игрокам московского "Локомотива" не хватило агрессии в первом матче четвертьфинала "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России по футболу против столичного "Спартака". Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Спартака".

"Мы хотели выиграть, ожидали, что "Спартак" будет агрессивен, что будут нас накрывать. С нашей стороны было много потерь, хотя мы говорили, что придется быстро принимать решения. Как только игра выровнялась, подходы появились, но не хватало агрессии. Поэтому решили выпустить быстрых игроков в атаку во втором тайме, пытаясь переломить ход матча", - сказал Галактионов.

Ответный матч пройдет 26 ноября.