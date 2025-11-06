Российские самбисты постараются снова выиграть общий зачет чемпионата мира

Турнир пройдет в Бишкеке

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

БИШКЕК, 7 ноября. /ТАСС/. Чемпионат мира по самбо во второй раз в истории пройдет в Бишкеке. Российские самбисты выступят на нем едва ли не в сильнейшем в истории составе.

Соревнования пройдут с 7 по 9 ноября. Будет разыгран 31 комплект наград у мужчин и женщин в спортивном и боевом самбо, а также в мужских соревнованиях по самбо среди слепых в классе SVI-1, в котором участвуют незрячие спортсмены (весовые категории до 64 кг, 79 кг и 98 кг). Турнир среди слепых самбистов, а также у женщин в боевом самбо в рамках чемпионата мира дебютировал в прошлом году.

Призовой фонд турнира составляет $341 тыс. Во всех дисциплинах предусмотрены одинаковые выплаты: за золото - $4 тыс., за серебро - $3 тыс., за бронзу - $2 тыс.

Сборная России, как и год назад, выступит в нейтральном статусе под флагом Международной федерации самбо (FIAS-1) и постарается защитить титул сильнейшей команды планеты, завоеванный в ноябре прошлого года в Астане. Тогда россияне выиграли 26 медалей, из которых 16 были золотыми, причем только в последних боях заключительного дня турнира им удалось сохранить первую позицию в мужском боевом и в женском спортивном самбо.

Кашурников постарается догнать Емельяненко

На турнире в Бишкеке выступят победители чемпионата России, который проходил еще в марте в Краснодаре. В спортивном самбо выступят Владимир Гладких (весовая категория до 58 кг), Владимир Мнацаканян (до 64 кг), Расул Наш (до 71 кг), Рамед Гукев (до 79 кг), Сергей Кирюхин (до 88 кг), Сергей Кузнецов (до 98 кг), Артем Осипенко (свыше 98 кг), Маргарита Барнева (до 50 кг), Анастасия Луканина (до 54 кг), Татьяна Шуянова (до 59 кг), Карина Черевань (до 65 кг), Таисия Киреева (до 72 кг), Анастасия Хомячкова (до 80 кг) и Альбина Чоломбитько (свыше 80 кг).

Обращает на себя внимание присутствие 10-кратного чемпиона мира Осипенко, который в прошлом году проиграл в финале Степану Солдатенкову, однако в Краснодаре взял у него реванш. В случае победы в Бишкеке 37-летний Осипенко по количеству золотых наград мировых первенств сравняется с самым титулованным самбистом - соотечественником Муратом Хасановым. У женщин в Киргизии, за исключением чемпионки мира прошлого года Луканиной, выступят дебютанки чемпионата мира.

В боевом самбо выступят Мухтар Гамзаев (до 58 кг), Шейх-Мансур Хабибулаев (до 64 кг), Ренас Зайнутдинов (до 71 кг), Загид Гайдаров (до 79 кг), Абусупиян Алиханов (до 88 кг), Артем Тадин (до 98 кг), Михаил Кашурников (свыше 98 кг), Валерия Тепышева (до 50 кг), Вера Лоткова (до 54 кг), Ангелина Скиба (до 59 кг), Софья Истомина (до 65 кг), Яна Полякова (до 72 кг), Яна Козырева (до 80 кг) и Анжела Гаспарян (свыше 80 кг).

Не знает поражений уже много лет Хабибулаев, который может стать семикратным чемпионом мира, а четырехкратным - Гамзаев. Отстаивать прошлогодний чемпионский титул будет Алиханов. Кашурников может выиграть свой третий чемпионат мира и приблизиться по количеству наград к четырехкратному чемпиону мира по самбо Федору Емельяненко, который, правда, в боевом самбо побеждал только раз. У женщин звание чемпионок мира будут защищать Лоткова, Истомина и Гаспарян.

В соревновании среди слепых выступят Венер Латыпов (до 64 кг), Виктор Руденко (до 79 кг) и Павел Селиванов (до 98 кг). Первым чемпионом мира в этой дисциплине в прошлом году стал россиянин Андрей Демидов.