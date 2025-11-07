Барбашев и Кучеров оформили по дублю в матче НХЛ "Вегас" - "Тампа"

Также форварды записали на свой счет по результативной передаче

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров © AP Photo/ David Zalubowski

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Российские нападающие Иван Барбашев ("Вегас") и Никита Кучеров ("Тампа") забросили по две шайбы в матче команд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла на площадке "Вегаса" и завершилась победой гостей со счетом 6:3. В составе "Тампы" шайбы забросили Гейдж Гонсалвес (21-я минута), Доминик Джеймс (24), Кучеров (43, 55), Брэндон Хэгел (45, 60). У проигравших отличились Барбашев (8,16) и Митч Марнер (44).

Барбашев и Кучеров также записали на свой счет по результативной передаче. На счету Барбашева 14 очков (6 голов + 8 результативных пасов) после 14 матчей. В активе Кучерова 14 (7+7) очков в 12 играх.

"Вегас" располагается на второй строчке турнирной таблицы Тихоокеанского дивизиона, набрав 17 очков в 13 матчах. "Тампа" идет пятой в Атлантическом дивизионе с 16 очками после 14 матчей.

В следующем матче "Вегас" примет "Анахайм" в ночь на 9 ноября по московскому времени, "Тампа" в этот же день дома сыграет с "Вашингтоном".