В РФС поблагодарили правоохранителей за работу в инциденте с Мостовым

23 октября злоумышленники попытались похитить футболиста "Зенита"

САМАРА, 7 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов переживал за полузащитника петербургского "Зенита" Андрея Мостового, которого пытались похитить. Об этом он рассказал в интервью ТАСС на форуме "Россия - спортивная держава".

"Переживал за Мостового. Хочется поблагодарить правоохранительные органы, которые эффективно сработали в этой ситуации", - сказал Митрофанов.

По данным собеседников ТАСС в правоохранительных органах, вечером 23 октября злоумышленники попытались похитить Мостового. Футболист смог отбиться и убежать от нападавших, после чего те скрылись на машине.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре и завершится 7 ноября.