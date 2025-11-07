В РФС сообщили об отсутствии изменений в вопросе допуска к турнирам

Организация продолжает вести переговоры по данному вопросу

САМАРА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Российский футбольный союз (РФС) продолжает переговоры по допуску клубов и сборных к международным турнирам, но изменений по данному вопросу пока нет. Об этом в интервью ТАСС на форуме "Россия - спортивная держава" рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

"Мы ведем переговоры. Но каких-то принципиальных изменений в ситуации на данный момент нет", - сказал Митрофанов.

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине с февраля 2022 года.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре и завершится 7 ноября.