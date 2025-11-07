Митрофанов объяснил долгое рассмотрение эпизода в матче "Ростов" - "Акрон"

Судьи рассматривали спорный эпизод 10 минут

© Роман Шлуинский/ ТАСС

САМАРА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Судьи долго рассматривали эпизод матча 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и тольяттинским "Акроном", чтобы принять взвешенное решение. Об этом в интервью ТАСС на форуме "Россия - спортивная держава" рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

В субботу "Ростов" дома уступил "Акрону" со счетом 0:1. Гол Егора Голенкова арбитры VAR проверяли около 10 минут, позднее взятие ворот отменили из-за офсайда.

"Если игра остановлена, важно принять максимально взвешенное решение, - сказал Митрофанов. - Что делают судьи на VAR? Изучают ракурсы эпизода со всех камер, которые есть. При этом каждая игровая ситуация отличается, бывает, что футболисты заслоняют друг друга. В пограничных ситуациях важно максимально точно выстроить линии, что и происходило в матче "Акрон" - "Ростов".

