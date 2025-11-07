Нападающего СКА Гримальди не интересует, что говорят о его игре в КХЛ

Форвард, чья зарплата составляет 92 млн рублей в год, набрал 10 очков в 20 матчах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Нападающего СКА Рокко Гримальди не интересует, что пишут о его игре за петербургский клуб. Об этом 32-летний американец рассказал ТАСС.

В нынешнем сезоне Гримальди сыграл 20 матчей, забросил 4 шайбы и отдал 6 голевых передач.

"Люди сравнивают мою зарплату и набранные очки? Я не знаю. Я не читаю российские СМИ, поэтому не знаю, что они говорят, и не могу ответить, - сказал Гримальди. - Я не говорю по-русски. Я просто иду домой к своим детям, меня ничего больше не волнует".

Гримальди перешел в СКА летом 2025 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2026/27. Зарплата американского нападающего составляет 92 млн рублей в год, он входит в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков Фонбет - Континентальной хоккейной лиги.