Ксения Шойгу считает, что диспансеризация может заменить медсправки

Как отметила руководитель Федерации триатлона России, в вопросе допуска людей на соревнования существуют вопросы между Минспортом и Минздравом

Руководитель Федерации триатлона России Ксения Шойгу © Егор Алеев/ ТАСС

САМАРА, 7 ноября. /ТАСС/. Диспансеризация сможет потенциально заменить предоставление медицинских справок для участия в массовых соревнованиях. Об этом в интервью ТАСС на форуме "Россия - спортивная держава" заявила руководитель Федерации триатлона России Ксения Шойгу.

"Недавно было несколько круглых столов, один из них проходил в Госдуме, - сказала Шойгу. - По-прежнему у нас существуют вопросы между Минспортом и Минздравом, потому что Минздрав говорит, что нельзя, не проверив группу здоровья, допускать людей на мероприятия. Минспорт говорит, что чем больше они занимаются, тем меньше они болеют, и это в том числе экономия для работодателя. Мы уже хотя бы обнаружили точки соприкосновения в том, что сейчас активно внедряется диспансеризация, как это было в Советском Союзе. Все новое - это хорошо забытое старое. И хотелось бы, чтобы медосмотры проводились регулярно".

"Тогда результаты диспансеризации уже могут обеспечить допуск к участию в мероприятиях. Можно сделать направление результатов диспансеризации через "Госуслуги". Это будет шагом в преодолении барьера для участия людей в массовом спорте. Поэтому надеюсь, что в ближайшее время мы увидим послабление", - добавила она.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре и завершится 7 ноября.