Елисеев переизбран вице-президентом Международной федерации самбо

Владимир Япринцев стал почетным членом конгресса организации

Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев © Михаил Климентьев/ ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации самбо (ВФС) Сергей Елисеев переизбран на пост вице-президента международной федерации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВФС.

Елисеев был избран первым вице-президентом Международной федерации самбо в 2021 году.

"Сергей Елисеев переизбран вице-президентом Международной федерации самбо", - сказал собеседник агентства.

Трехкратный чемпион мира и четырехкратный победитель чемпионатов Европы Владимир Япринцев стал почетным членом конгресса Международной федерации самбо.

Елисееву 62 года. Он является главой Всероссийской федерации самбо с 2002 года.