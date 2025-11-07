Елисеев переизбран вице-президентом Международной федерации самбо
Редакция сайта ТАСС
08:56
МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации самбо (ВФС) Сергей Елисеев переизбран на пост вице-президента международной федерации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВФС.
Елисеев был избран первым вице-президентом Международной федерации самбо в 2021 году.
"Сергей Елисеев переизбран вице-президентом Международной федерации самбо", - сказал собеседник агентства.
Трехкратный чемпион мира и четырехкратный победитель чемпионатов Европы Владимир Япринцев стал почетным членом конгресса Международной федерации самбо.
Елисееву 62 года. Он является главой Всероссийской федерации самбо с 2002 года.