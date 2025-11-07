В изоляции не будем. В Самаре завершился форум "Россия - спортивная держава"

Основными темами мероприятия стали развитие детско-юношеского спорта и международное сотрудничество

САМАРА, 7 ноября. /ТАСС/. Главный спортивный форум страны, который в 2025 году принимала Самара, завершил свою работу. В этом году он стал по-настоящему международным - участие в нем приняли более 5 тыс. человек из 58 стран.

Главной темой форума стало развитие детско-юношеского спорта. На протяжении двух дней участники обсуждали ключевые проблемы в этом направлении, а также представляли свои предложения по улучшению ситуации. По словам министра спорта и главы Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева, развитие детско-юношеского спорта невозможно представить без побед профессиональных спортсменов на международной арене.

"Самое главное, почему мы уделяем много внимания международной повестке сегодня, это то, что победы наших атлетов на международных стартах становятся главным стимулом в развитии детско-юношеского спорта, - отметил министр спорта. - После каждой победы мы видим приток детей в спортивных школах. Есть победа - есть сразу новые ребята, новые группы в спортивных секциях. Потому что дети хотят быть похожи на великих чемпионов. А как же мы будем этих чемпионов получать, если мы закроемся, никуда не будем ездить и будем в изоляции? Поэтому мы в изоляции ни в какой не будем".

Обсуждение темы получило продолжение и на пленарном заседании "Спорт во имя будущего: побеждаем вместе". Его участники, среди которых были представители стран Азии и Африки, отметили необходимость устранения политического влияния на спорт, а также выразили готовность к расширению сотрудничества с Россией в данной отрасли. Вместе с тем министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук указал на корыстные цели при введении санкций в спорте, отметив, что они принимаются в угоду странам или группам стран, чтобы устранить конкурентов.

Завершило пленарное заседание выступление президента России Владимира Путина. Глава государства подчеркнул, что страна неизменно выступает за равный доступ спортсменов к турнирам и призвал упразднить влияние политики на спорт. "В этом заключена и высокая миссия, один из основных смыслов деятельности международных спортивных организаций", - заявил Путин. Также президент отметил, что в России построено более 370 тыс. спортивных сооружений, и останавливаться на достигнутом не планируется.

Тренерский реестр и чемпионат мира по водным видам спорта в России

Ключевым событием во время форума "Россия - спортивная держава" стало заседание Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту. Глава ПСБ и Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков, в числе прочего, поднял тему о создании общего тренерского реестра, а также предложил разработать систему поощрений для первых тренеров спортсменов.

"Когда у молодого спортсмена идет спортивное развитие, у него появляются новые горизонты, чаще всего тренер меняется, - сказал Фрадков. - Первый тренер не получает награждения за результаты, которых достигает его воспитанник. Иногда пропадает мотивация, тренер не заинтересован в развитии своего подопечного. Тем самым мы не стимулируем развитие талантливых спортсменов".

Предложение председателя ВФЛА поддержал и Дегтярев, отметивший, что подобная инициатива поможет успокоить родителей и дать им уверенность в том, что с их детьми работают квалифицированные люди. Путин призвал обеспечить контроль за качеством тренерской работы, в том числе и для того, чтобы у детей не было травм и перегрузок.

Еще одной масштабной темой Совета по спорту стали заявления главы Федерации водных видов спорта России Дмитрия Мазепина. По его словам, Россия обсудила с Международной федерацией плавания (World Aquatics) подачу заявки на проведение в стране в 2031 году чемпионата мира по водным видам спорта. Кроме того, Мазепин отметил, что федерация под его руководством ставит задачу вернуть к 2026 году спортсменам возможность выступать под национальной символикой на международных соревнованиях. 4 ноября World Aquatics допустила российских ватерполистов к участию в международных турнирах с 1 января 2026 года.

Новая стратегия РПЛ и карта болельщика

На форуме дебютировала Российская премьер-лига (РПЛ), президент организации Александр Алаев вместе с генеральным секретарем Российского футбольного союза (РФС) Максимом Митрофановым, а также с представителями ЦСКА, "Динамо", "Локомотива" и "Зенита" 5 ноября представили стратегию РПЛ до 2030 года. По словам Алаева, РПЛ должна стать премиальным брендом, к которому будут тянуться все. В задачах в том числе отмечено увеличение средней посещаемости матчей до 18 тыс. человек и увеличение доходов лиги на 20%.

В мероприятии принял участие министр спорта РФ Михаил Дегтярев, он отметил позитивные моменты в новой стратегии. Также он заявил, что министерство спорта скоро примет решение по поводу лимита на легионеров, поставив точку в этом вопросе. Обсуждение началось еще в конце лета, в диалоге с министерством находятся РФС и РПЛ, но последнее слово за ведомством. Ранее Дегтярев заявил о намерении ужесточить лимит к 2028 году по схеме "10 легионеров в заявке, 5 на поле". Сейчас клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

Помимо этого, Дегтярев сообщил, что карта болельщика в скором времени будет распространена на другие соревнования. В 2022 году она стала обязательной для доступа на игры РПЛ и финальный матч Кубка России. В 2025 году матч Суперкубка России также прошел с использованием карты болельщика. "Отмечу рост интереса болельщиков к чемпионату России по футболу: 3 млн постоянных зрителей онлайн, ядро, почти 3 млн зрителей на трибунах, - сказал Дегтярев. - Хороший результат. По карте болельщика, как и говорил, отмены никакой не будет, решение принято в целях безопасности. Оно только будет укрепляться и расширяться на новые стадионы и кубки".

Также на форуме РФС и РПЛ провели совместную сессию "Культура боления", на которой обсудили возвращение пива на стадионы. В РФС и РПЛ считают, что клубы теряют доходы из-за невозможности продавать слабоалкогольный напиток, также это может привлечь дополнительную аудиторию. "Для меня очевидно, что пиво должно быть на стадионах. Но это вопрос высших инстанций, работа идет, диалог есть", - сказал Алаев.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось на период проведения чемпионата мира по футболу в России, который проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Форум "Россия - спортивная держава" в 2025 году стал масштабным событием, которое подтвердило, что спорт - не просто шоу, но и стратегический ресурс. В Самаре были заданы векторы для развития ключевой отрасли, без которых невозможны будущие победы. И теперь остается наблюдать, как эти идеи материализуются.