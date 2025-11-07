Сборные России по водному поло выступят во втором дивизионе Кубка мира

Ранее команды России и Белоруссии были допущены до участия в международных турниров с 1 января 2026 года

Редакция сайта ТАСС

© Maddie Meyer/ Getty Images

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Сборные России и Белоруссии по водному поло будут выступать во втором дивизионе на этапах Кубка мира. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации плавания (World Aquatics).

4 ноября World Aquatics объявила о том, что сборные России и Белоруссии смогут принимать участия в международных турнирах по водному поло в нейтральном статусе с 1 января 2026 года.

"На Кубке мира по водному поло 2026 года команды из России и Белоруссии будут иметь право участвовать в турнирах второго дивизиона. Для участия в других соревнованиях командам необходимо будет следовать процедурам регистрации этих соревнований", - сообщили в World Aquatics.

Кубок мира 2026 года пройдет в два этапа. На первом этапе будет проходить отбор в финальную часть, куда попадут шесть лучших команд из первого дивизиона и две из второго. Соревнования первого этапа во втором дивизионе у мужчин пройдут с 7 по 12 апреля, у женщин - с 21 по 26 апреля. Места проведения турниров еще не определены.

Финальная часть пройдет с 20 по 26 июля в австралийском Сиднее. Три лучшие команды по итогам Кубка мира получат право сыграть на чемпионате мира 2027 года.