Стали известны судьи матчей 15-го тура РПЛ

Встречи пройдут 8-9 ноября

Редакция сайта ТАСС

Алексей Сухой © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Алексей Сухой назначен главным арбитром матча 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между калининградской "Балтикой" и лидером чемпионата "Краснодаром". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встреча пройдет 9 ноября в Калининграде и начнется в 19:45 мск.

Главным арбитром матча между московским "Динамо" и тольяттинским "Акроном" будет Владислав Целовальников, игру махачкалинского "Динамо" и столичного ЦСКА рассудит Кирилл Левников. На встречу между командой "Пари Нижний Новгород" и казанским "Рубином" назначен Антон Фролов, главным арбитром игры "Сочи" и "Ростова" будет Ранэль Зияков.

Игру самарских "Крыльев Советов" и петербургского "Зенита" рассудит Василий Карасев, московского "Локомотива" и "Оренбурга" - Сергей Цыганок, грозненского "Ахмата" и московского "Спартака" - Артем Чистяков.