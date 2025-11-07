Новый корпус "Тольятти теннис центра" открыли в рамках спортивного форума

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал теннисный центр одним из лучших в стране

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

ТОЛЬЯТТИ, 7 ноября. /ТАСС/. Новый корпус "Тольятти теннис центра" открыт в рамках форума "Россия - спортивная держава". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В церемонии приняли участие президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская, генеральный директор компании "Тольяттистройзаказчик" Владимир Гусев.

"Это уникальный теннисный центр, один из лучших в стране", - подчеркнул Тарпищев.

Также в рамках мероприятия прошел мастер класс «Кубок Надежды» с участием бывшей теннисистки Надежды Петровой. После Петрова и бывшая теннисистка Анастасия Мыскина провели автограф сессию для детей.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре и завершится 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.