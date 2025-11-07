Кошечкин: без хорошего катания успешным вратарем в хоккее не стать

Экс-голкипер рассказал, что в его время в ворота ставили тех, кто не умел кататься

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хорошее катание в первую очередь требуется для того, чтобы стать успешным вратарем в хоккее. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Гагарина Василий Кошечкин.

Кошечкин выступал в профессиональном хоккее с 1998 по 2023 год. В составе сборной России он также стал чемпионом мира 2007 года, а также завоевывал серебро (2010) и бронзу (2007) первенств.

"В наше время в ворота ставили тех, кто не умел кататься. Сейчас невозможно заиграть на высоком уровне без отличного владения коньками и технической оснащенности. Катание - то, что требуется в первую очередь", - сказал Кошечкин.

Кошечкин рассказал о впечатлениях от пребывания в хоккейной школе президента Федерации хоккея России трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка, где он принял участие в тренировке учеников школы.

"Впечатления самые положительные. Вышли на лед, познакомились с ребятами. Увидел, как горят у них глаза. Парни и девчонки, попавшие в "Школу Третьяка", выглядят как люди, у которых сбылась большая мечта. Их энтузиазм заряжает позитивом, мотивирует делать доброе дело - тренировать ребят, открывать им секреты вратарской профессии, помогать юниорам в работе над собой, в их стремлении к развитию. Увидев, что делают на льду ребята, я вспомнил, что со многими упражнениями знаком еще с молодости. Я ведь тренировался под руководством Владислава Александровича, и эти тренировки запомнились мне навсегда. Советы и пожелания такого человека всегда мотивируют двигаться дальше, прогрессировать. Занятие всегда идет на максимуме, ты должен полностью отдаваться работе. Это очень полезный навык", - рассказал он.